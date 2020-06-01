口罩禁令今起解除，老牌的口罩大廠中衛公布新售價，彩色單色素面款一盒50片售價300元，平均一片6元，實體通路包含屈臣氏、康是美等。
中衛口罩在臉書上公告，目前中衛口罩產量每天約70~75萬片，其中45％會由政府徵用，其餘產能才會讓中衛做販售，而單色素面款的一盒50片售價300元，平均一片6元。
另外，中衛提到，中衛不會販售給一般民眾，也不會配合任何團購，目前實體通路包含屈臣氏、康是美、杏一等藥妝店，電商通路則有momo、PCHOME、博客來、Yahoo、墊腳石等，請民眾自行到各個通路購買。
文章來源：中衛臉書
自從口罩禁令解除的消息曝光後，許多網友紛紛灌爆中衛的臉書，中衛也在臉書發文表示，小編每天收超過500封的私訊，可明顯感到消費者的激動，但是，大家請冷靜！中衛仍是口罩國家隊的1員，6月份還是持續被徵收45%的產能，所以口罩是不會那麼好買的！
(中時電子報)
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