受新冠肺炎疫情影響，有「海洋黑金」之稱的黑鮪魚無法出口到日本，國內供需失衡價格下滑，為此饗賓餐旅集團宣布，旗下饗饗、旭集、饗食天堂等3大自助餐品牌，自6月2日起至6月15日推出鮪魚大餐，標榜漁港每天直送新鮮現流黑鮪，限餐期不限量，生魚片與握壽司讓客人吃到飽。

饗賓餐飲集團總經理陳毅航表示，一年一度的黑鮪魚季，向來是台灣人追求美食中最深的期待，為了提供消費者美好的用餐體驗，今年決定推出黑鮪魚料理讓客人吃到飽，至漁港採購現流黑鮪魚，以最短的運送時程，將最新鮮且一片片過去要價不菲的當令頂級黑鮪魚，直到餐廳的餐檯上無限量供應，食材升級卻不加價，只為滿足饕客們對愛好美食的需求。

由於黑鮪魚在深海必須時常保持快速的游動，才能維持身體養分的供給，因此肉質柔嫩鮮美且營養豐富，對健康大有益處。黑鮪魚可說全身都是寶，價錢因部位的不同而有異，從頭到尾皆可做為美味的桌上佳餚。饗饗及旭集所使用的部位以深受老饕喜愛的腹部肉為主，油脂豐富的中腹肉做握壽司，甘美鮮甜口感滑膩，一口一個，大呼過癮！厚切一公分的生魚片，入口即化滿口海味，幸福感油然而生！全省十家饗食天堂同步跟進，光看泛紅泛亮的黑鮪魚肉，就令人食指大動，想吃多少就拿多少。

(工商 )