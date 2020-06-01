新冠肺炎衝擊各行各業，眾多公益團體今年的勸募狀況不盡理想，甚至面臨營運危機。有鑒於此，恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）在台灣特別發起「NXP Can Help」公益傳愛活動，關懷弱勢孩童膳食、偏鄉兒童教育及長者供餐服務，捐助安得烈慈善協會、羅山學堂及華山基金會等公益團體，展現恩智浦深耕台灣超過50年的深厚連結，希冀在此艱難時刻與大家攜手度過疫情難關。

恩智浦向來致力結合跨國資源，在地持續推動產業生態系統發展，並為厚植當地高科技優秀菁英與地方社區公益盡份心力。自新冠肺炎疫情爆發以來，恩智浦已在全球各辦事處以提供防疫物資、電腦及3D列印設備、志工、現金捐助等方式幫助當地醫護人員、學校及公益團體。

在台灣，恩智浦透過「NXP Can Help」公益傳愛活動，以餐食服務、偏鄉教育為兩大公益主軸，幫助長期推動食物銀行的安得烈慈善協會捐贈「膳糧食物箱」，協助兒童健全成長；同時也關懷長者餐食，捐助長期為長輩供餐、送愛到家的華山基金會。此外，關心花東偏鄉教育，協助羅山學堂安排孩童課後輔導、線上多元學習、購買電腦設備以及發放助學金，讓孩童在疫情期間學習依舊不間斷。

恩智浦半導體台灣區總經理林群翔表示：「台灣是恩智浦長期策略發展的重要市場，與台灣半導體產業共同蓬勃發展，感謝產業夥伴與客戶的支持。在新冠肺炎疫情期間，我們希望透過『NXP Can Help』公益傳愛活動，展現友愛、互助的精神，為台灣社會盡份心力，善盡企業公民責任。」

恩智浦半導體副總裁暨高雄廠區總經理張玉琳表示：「恩智浦深耕台灣超過半世紀，積極培養在地科技人才，與中山大學、高雄大學等大專院校進行產學合作，並致力於推動社區公益。希望透過本次『NXP Can Help』公益傳愛活動，能夠拋磚引玉，鼓勵更多企業、團體及個人一齊做公益，讓愛照亮光明的未來。」

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示：「新冠肺炎衝擊各行各業，使得許多社福單位的募款更形困難，我非常感佩恩智浦此時發起『NXP Can Help』公益傳愛活動，支持社福單位持續推動社會關懷工作。」羅紹和說，安得烈自2011年成立以來，致力於台灣弱勢家庭的扶助和關懷，每個月分別透過五千多箱客製化的「嬰兒、膳糧、素食、專案食物箱」，幫助弱勢兒童得以健康、快樂成長。羅紹和特別代表五千多個受助兒童感謝恩智浦的愛心，相信藉由這份愛的禮物，讓弱勢家庭的孩子感受到恩智浦的愛心與鼓勵。

以弱勢長輩為主要服務對象的華山基金會高市澎金區縣站長陳柏樺表示：「華山基金會因疫情影響導致近來善款減少以及志工短缺。恩智浦本次支持高市澎金天使站，讓基金會在疫情的挑戰下，依然持續穩定探訪孤老提供所需之服務。」

長期致力於培養孩童對家鄉的認同感的羅山學堂創辦人李國盛表示：「因為疫情導致花東偏鄉地區的農業與旅遊產業遭受重創，進而影響孩童的學習機會。謝謝恩智浦如及時雨般灌溉國家幼苗。未來，我們將藉由『後新冠偏鄉關懷與教育計畫』，以實際關懷行動、視訊教學與程式課程，讓家園教育向下紮根，持續不間斷。」

(工商 )