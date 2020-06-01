台中BMW包商陳姓小開日前載著兩名年輕辣妹，途中遇到警察盤查，因為喝酒加速逃逸，不料失控追撞上張男駕駛的自小客車，導致張男傷重不治，而肇事的3名當事人在相驗遺體時遇到死者家屬時，不僅完全沒道歉，其中2名女子還只顧著玩手機，讓家屬氣不過直罵「畜生」。

警方調查，陳男上月31日凌晨在KTV歡唱飲酒後，開著著BMW轎車載著蔡姓、鄧姓2名年輕女友人，途中巧遇警察臨檢，陳男心虛重踩油門逃逸，不料在行經台中市大雅區中清路3段時，因車速過快追撞張男的車，蔡女右脛骨骨折，左鎖骨與左肩胛骨骨折，鄧女則鼻樑斷裂，張男則傷重不治。

不料今早遺體相驗時，酒駕肇事的3人對死者家屬視若無睹，不僅沒有一句道歉，2名女子甚至還不斷低頭玩手機，看在被害家屬眼哩，無疑是二度傷害，也不禁大罵：「不是可惡，根本就不是人，連禽獸都不是，如果今天是換成妳的親人被撞死，妳有甚麼感想？」

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(中時電子報)