著有《貓女》等多本著作的作家曾心儀，總給身邊友人非常強悍的印象，但在紀錄片《狂飆一夢》中，她也流露出她的脆弱一面。(廖建華提供)

街頭運動成就的政治明星繁不勝數，曾與之並肩的市井小民，人生故事卻從無人聞問。導演廖建華的紀錄片《狂飆一夢》，交織80年代與現代的風起雲湧，可見昔日站在街頭火熱激昂的青年悍將，在過了數十年後的平淡模樣。廖建華表示，看似政壇失敗者的兩位主角，在追求自我理想上卻無疑是成功的，令他十分尊敬。

廖建華表示，「來自市井小民的街頭運動參與者，往往不列入歷史記錄。有些人不惜放棄家庭、工作，將自己貢獻給理想，但一場運動後的人生是如何，他們又怎麼面對柴米油鹽醬醋茶，都讓我很好奇。」

現年30歲的廖建華，著有個人詩集《18禁夢》，也曾以野百合學運參與者為主角，推出紀錄片《末代叛亂犯》。畢業於清大化工所的他，自研究所起開始著迷於鏡頭裡的世界，但對歷史的追尋熱愛卻可遠至高中。

廖建華表示，寫詩、鑽研歷史、拍攝紀錄片，其實可說是全始於文學，「我體育不好，運動不是我的嗜好，廣播、文學成青少年時期的出口，記得媽媽在嘉義家中擺放了許多作家的書，我從他們筆下建構對台北的想像，也從這些書中探索歷史。」

高中時的廖建華，從徐志摩、魯迅、張愛玲的書中了解民國前後的動盪，也漸漸在楊弦歌唱的校園民歌中，聽懂當代，「不管是小說還是音樂背後的歷史脈絡，都與當下的政治環境有關，我也開始研究每本書裡的政治時局，關切起近代史。近代史迷人之處在於與現在相去不遠，與現在有些相像，也造就了現代，非常魔幻。」

《狂飆一夢》分別記錄曾參選議員的「康仔」康惟壤、著有《貓女》等多本著作的作家曾心儀，康仔是激起民眾心中熱血的麥克風手，曾心儀則是能為理想投身一切的的鬥士，他們都曾站上街頭發光發熱，為心中的理想社會而捨去工作，甚至家庭。但過了數十年，曾心儀仍日日思念不肯會面的女兒、一個月從沒領過兩萬元薪水以上的康仔，也落得沒錢開刀的窘境。

廖建華表示，在曾心儀、康仔的世代，大家多以大愛為重，家庭、個人小愛較不是首要考量，「雖然不是每一位參與者都像他們一樣，為運動忽略家庭，但他們為社會而參與運動，卻不因此得到幸福的保證，讓我很震撼。他們歷經過『狂飆』的年代，各自的南柯『一夢』，是像夢一樣美好，還是像夢一樣不真實，留給觀者心中各自解讀。」

(中時 )