「離島中的離島」金門大膽島，披著一層神祕的面紗。（李金生攝）

金門古寧頭遍布明、清古蹟和國共戰役史蹟。（李金生攝）

登太武山的「蔡厝古道」，沿途風光明媚，讓人流連忘返。（李金生攝）

真的是悶壞了!金門觀光客回來了!熱門景點之一的大膽島，6月份的報名人數已逾3000人，提早超越去年同期的2710人。縣府觀光處規畫多項新遊程，準備迎接爆發式的遊客人潮。

隨著國內疫情持續緩和，外島金門的觀光回溫，不但本島已陸續出現遊客群，連「離島中的離島」大膽，每天上限僅開放300人登島，但在縣府赴台大力推介安心旅遊下，6月份的報名人數已逾3000人，早早就超過去年同期的2710人。

縣府觀光處說明，面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，但與大陸廈門島相距僅4400公尺的大膽島，與小金門（烈嶼）、金門本島串連成「跳島旅遊」觀光帶，預期將在疫後回彈的觀光景氣中，帶來新一波的旅遊大熱潮。

縣府強調，觀光處已規畫系列體驗、互動式，有出國旅遊fu的新遊程，搭配新開發的祕境級景點和特產、美食小吃，要讓搭上經濟再起飛班機，穿越台灣海峽來到的遊客，留下十分金門，來了還想再來的美好回憶。

(中時 )