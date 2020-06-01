罷韓案投票倒數計時，國民黨配合高雄市長韓國瑜「市政高調、挺韓低調」原則，繼推出「執政15縣市長串聯拚觀光振興」、「李四川副市長告訴你，罷韓團體不敢說的秘密」等影片，引發熱議，今晚在黨主席江啟臣、黨中央臉書粉專再推出「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」影片，一分多鐘的影片隻字不提「韓」或「韓國瑜」，只凸顯高市府施政成績，以強化罷免案無正當性。

國民黨指出，先前兩支影片當中，第1支僅約一星期就快速完成，重點在凸顯藍營施政，當然包括高雄；第2支並非黨中央規劃，而是李四川接受媒體專訪，講出許多人心聲，因此也PO上網路。

國民黨在新的影片中，除了韓國瑜或藍營政治人物都未入鏡，甚至從頭到尾沒提「韓」或「韓國瑜」，僅以路平、燈亮、清淤及登革熱等政績指出，高雄人民的付託，是高雄市團隊的承擔與使命，也是國民黨對於高雄的承諾。「我們珍惜每一個民眾的支持，更期待懷抱服務的初心，用市政的實績，贏得您的認同。」

「市民在意的每一件小事，就是一個城市，最重要的大事。」國民黨強調，一年多來，高雄市政府已經完成了547條、394.5萬平方公尺市區重要道路改善，完成將近9成的下水道普查，去年更完成側溝、下水道、區排的清淤量103萬噸，比起前年增加1.4倍。

國民黨指出，市府團隊沒有華而不實的消耗預算，沒有絢爛空虛的煙花，只有紮紮實實的基礎工程。國民黨相信，紮實的市政建設，是為城市蛻變最重要的準備，是幸福城市最需要基底。「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！肯定專業團隊，延續高雄幸福。」

知情人士指出，因投票日期逼近的時間因素，黨中央仍會協助透過網路宣傳韓團隊政績真的比民進黨執政20年更有感、有效，但不再以影片方式，而是以圖文方式，另會特別注意民進黨及罷韓團體利用六四操作兩岸議題。此外，黨內各路人士已依各自人脈，低調在高雄策動反罷免，最近也接獲訊息，綠營將在高雄各里布置5輛機車接送選民投票，此舉已違反選罷法，將採反制作為。

(中時 )