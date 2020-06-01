國內連續50天無本土病例，政府亦宣布7月1日將正式啟動第二階段的安心旅遊，祭出國旅補助刺激國人旅遊意願。為迎接後疫情時代報復性消費，雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店宣布次攜手君品酒店推出頂級住房優惠方案，期望能搭上觀光復甦的首班列車。

此外，雲朗觀光也聯合齊下9館，即日起至7月15日，推出給醫院醫護人員的專屬住房優惠，感謝前線醫護人員齊力守護台灣的用心，盼醫護人員能在後疫情時代安心旅遊，舒緩疫情期間的辛勞。

雲品溫泉酒店首次攜手君品酒店推出套房優惠方案，自即日起至9月30日止，入住雲品溫泉酒店指定套房房型贈送米其林三星餐廳「頤宮」指定雙人套餐一套或君品酒店行政套房一晚，入住雲品的套房每晚最低25,000元起，可享一泊二食，不僅升等到絕美景緻的Sky Lounge早餐套餐，更有免費「Happy Hour午後暢飲」提供各式調酒、紅白酒等飲料及點心，旅客可一面享用美食同時享受日月潭夕照。

雲品酒店的豪華湖景套房擁有整片落地窗，在床上便能夠欣賞到日月潭的美麗景色，套房房間寬敞明亮，21坪的空間同時擁有和室空間與洋式客房，可享品味隱逸的喝茶空間，浴室更擁有獨立溫泉浴池，並提供Dyson吹風機，即日起至9月底前入住，更加碼送出米其林三星餐廳「頤宮」的指定套餐。為了此專案的量身訂製的頤宮套餐，價值每人3,200元+10％，可以嘗到頤宮著名的迎賓小碟、明火雞粥燉花膠、醬皇爆明蝦帶子、蠔皇花菇吉品八頭湯鮑、海鹽薑茸龍虎斑、金銀蛋炆菠菜、蘿蔔絲酥餅，以及杏仁茶湯圓。現在只要25,000元起，便能同時享有雲品溫泉酒店豪華湖景套房以及台北君品酒店頤宮中餐廳的米其林套餐。

雲品酒店全館唯有三間的尊榮湖景套房，位於最高樓層，共分日式套房及洋式套房二種，其中「日式套房」的設計概念，是希望讓入住客人透過落地窗前日式庭園廊道門片的展現，將日月潭的湖光山色引入室內，讓入住旅人享受專屬庭園景觀，同時讓客人在檜木環繞的香氛中感受歲月靜好的優雅閒逸。「洋式套房」的設計概念則是將日月潭著名之金龍山日出，以潑墨山水畫的概念展現，客房搭配的織品色系為莫蘭迪色，入住此套房時，坐臥之間皆能感受山光水色的無限美好。選擇「食住幸也 君雲套房雙享」專案，入住尊榮湖景套房只要30,000元起，另贈送君品酒店台北的「行政套房」，15坪的空間設有客廳、臥室、獨立浴室，還可運用聲控設備控制客房燈光與窗簾，還可享有VIP LOUNGE翰林軒的尊榮服務。

雲朗觀光在後疫情時代，推出「+0 感謝醫護人員」住房優惠專案，主要感謝前線醫護人員齊力守護台灣的用心，並在疫情趨緩的此刻也能稍作休息，即日起至2020年7月15日，凡在衛生福利部核可之醫學中心、區域醫院與地區醫院工作的醫護人員，即可享1,500元雙人入住雲朗觀光旗下翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義的雅緻客房、品文旅品泉雙人房，一晚含兩客早餐；雙人入住君品酒店雅緻客房，3,300元一晚含兩客早餐；雙人入住雲品溫泉酒店山景房，8,999元享一泊二食。專案每間飯店每日限量5間。

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