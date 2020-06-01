人民幣兌美元在岸價（CNY）1日收盤升115點，至逾一周新高，早段一度逼近7.11，高見7.1103。

人民幣兌美元在岸價收報7.134，較上日下午4時30分收報7.1455，升115點，升幅0.16％；較晚上11時30分最後成交價7.1348，走強8點。

離岸價（CNH）早段曾升破7.13，高見7.1232，截至下午5時50分，離岸價報7.1467，在岸價報7.1342。

官方1日開出的中間價報7.1315，較上日7.1316，微升1點。

交易員指出，美國對「港區國安法」的回應較市場預期溫和，提升市場風險偏好，且美元繼續走弱，早段人民幣一度觸及7.11元；但午後傳出中國暫停採購部分美國農產品的消息，市場情緒再度趨緊，尾段人民幣回吐日內大部分漲幅。

另有交易員認為，中美緊張局勢短期難以緩和將持續施壓人民幣走勢；隨著美國大選進入白熱化階段，繼續打「中國牌」的舉措料加劇中美摩擦，仍不排除人民幣跌破7.2元關口的可能性。

(工商 )