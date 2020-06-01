一名美國德州女子辛蒂（Cindy）近日到浴室洗澡時，泡澡到中途時，一個小東西突然從她的雙腿間滑出來，然而她卻毫無任何感覺，就這樣看著自己的孩子誕生。她立刻到醫院檢查身體，所幸她和寶寶的狀態都相當穩定且健康。

根據《abc 13 EYEWITNESS NEWS》報導，辛蒂日前趁男友去探訪家人時，決定泡澡放鬆休息一下，結果1小時後她的雙腿間突然多出「一個男寶寶」，但她表示自己在整個過程中，一點生產的感覺都沒有，僅僅覺得身體好像在推動什麼東西，接著沒多久就生出一個孩子了。

寶寶經檢查後，身體相當健康。（圖／翻攝自推特）

辛蒂生產後趕忙打電話給911並到醫院接受檢查，他們2人的兒子賈克森（Jaxson）出生的時候約5磅（約2.26公斤）重，經醫院診療後宣布很健康。而她的男友克里斯（Chris）則在探訪家人後得知消息，也感到相當訝異。

事後克里斯接受訪問時表示，2人根本對於懷孕一事毫不知情，所以也沒做過產檢和超音波，辛蒂在懷孕期間也沒表現出任何跡象，或胎動的寶寶踢腳現象，孕期間女友也只增加10磅（約4.5公斤），且每個月月經也都有正常來。

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(中時電子報)