大陸與印度軍隊從5月2日起在邊境爆發鬥毆事件，造成兩國緊張情勢升高、而國際間則是因新冠肺炎疫情引發反中情緒高漲，印度一家軟體公司推出「移除中國大陸 APP」（Remove China APP）手機應用程式，號稱能移除手機內所有由大陸公司開發的APP，光是短短兩週，下載量已經突破百萬！

印度「移除中國大陸APP」爆紅2週下載破百萬。（圖／Business Insider India）

外界長期以來對大陸製手機、APP及部分3C產品抱持疑慮，認為會有暴露個資、侵犯隱私風險，於是印度OneTouchAppLabs公司，就推出這款免費APP，目前只有安卓版本，在Google PLAY商店已有超過13萬則評論，總體評分高達4.8分（滿分為5分）。據介紹，這款軟體不收費，也不會要求取得任何手機使用權限。

早在2017年，印度政府就公布了42款有資安風險的大陸手機和App，認為這些都是間諜程式，透過這些軟體把用戶資料傳到大陸境內的伺服器，形同是影響國防漏洞，呼籲軍方查證刪除。

尷尬的是，2020年是大陸與印度正式建立外交關係70週年，但在這2國關係重大的年份裡，邊境卻上演雙方軍隊摩擦、對峙的消息，當然一切根源必須回溯到百多年來雙方邊界從未劃定。如今這場領土疆界的衝突，卻延伸到了無遠弗屆的手機應用程式、甚至是網路上，看來一時半刻似乎也難有解答。

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(中時電子報)