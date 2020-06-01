日本政府擬於本月內放寬對外國旅客的入境管制，第1波考慮放寬的對象國為泰國、越南、澳洲、紐西蘭4國，首先以商務旅客為主。日本外相茂木敏充已與越南外長通電話，雙方同意展開兩國關重啟互往的協商。

日本政府放寬入境管制的判斷標準是，這4國新確診人數減少，與日本之間的人員往來多。經與國家安全保障局等單位協商後，選定這4國為第1波候選對象。

《日本經濟新聞》報導，據出入境管理廳的統計，2019年入境日本的泰國人達129萬人、澳洲約59萬人，在國家和地區的排名中居第6、7位。越南到日本的技能實習生，2019年約22萬人，是人數最多的國家。

此外，越南和泰國都有超過1千5百家以上的日本企業進駐，澳洲與日本在農產品和礦物資源貿易上關係緊密。日本也期盼與紐西蘭重啟互往，讓日本國內經濟逐漸恢復正常。

日本政府考慮首先開放的旅客是商務客，其次是留學生，接下來才是觀光客。外國旅客入境時要先確認是否感染新冠病毒，預定在機場做PCR病毒篩檢。

日經指出，對於美國、大陸、韓國仍將持續入境管制措施。美國的累計確診數約達179萬人，以現狀來看，很難放寬美國的入境管制。對於中韓，日本政府內也有人主張，目前還不到可以放寬中韓入境管制的狀況。

日本政府為了防止新冠肺炎疫情擴大，今年2月起依序對各國採取強化入境管制的措施，至6月1日共達111國，管制的期限是到6月底。

(中時電子報)