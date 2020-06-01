高雄港小虎鯨家族迷航迄今近1個月，已有14隻因病感染死亡，全台專家學者將與港務公司共商預警通報機制。（高市海洋局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港小虎鯨家族迷航迄今近1個月，死亡總數來到14隻。國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文1日南下高雄解剖遺體，疾呼在高雄港建置預警通報系統，及時驅趕，避免類似事件再發生。

高市海洋局4月25日在二港口發現20隻小虎鯨家族，便通報海保救援網（MARN）啟動救援機制，無奈陸續仍有14隻小虎鯨因病身亡。王皓文指出，同時期在台南、嘉義也陸續發現小虎鯨屍體。

王浩文親自解剖上午在港內死亡的小虎鯨，發現其肺部淋巴結腫大，有感染狀況，同時也有嗆水反應。胃內有為數不少的魷魚嘴，沒有發現人造物品，皮下脂肪正常偏薄，代表生前仍有正常進食。

王浩文表示，14隻的解剖證據都指向小虎鯨的免疫力出問題，導致細菌感染、進而擴散感染。由於小虎鯨屬家族性生物，彼此間會有保護、支持的行為，才導致在高雄港內游不出去。

王浩文指出，台灣西岸20年來小虎鯨集體擱淺案例集中在高雄、屏東、台南，平均4至7年會發生一次。小虎鯨原本應活躍在東海岸，有可能是北半球洋流改變，造成小虎鯨誤闖西海岸。菲律賓的鯨豚學者也表示，近年來小虎鯨擱淺事件增加2至3倍。

高雄港務公司表示，每年都有鯨豚誤入高雄港的事件，只是今年這批小虎鯨的數量最多。目前，高雄港內仍有2隻健康的小虎鯨，在100號碼頭、隘寮溪出海口，中油與中鋼使用的航道上迴游，海巡署人員持續監控中。

港務公司強調，高雄港航道較窄，商船限速為5節。活體小虎鯨會自動避開航經中的船隻，但若生病體虛、漂浮於水面，船長看見也會避開，不會有安全疑慮。

時代力量市議員林于凱過去曾是鯨豚解說員，關注此事件發展，他認為第一天發現小虎鯨家族時，就該啟動緊急機制。林于凱表示，後續會與同黨立委共同推動跨部門救援機制的建立。

王浩文5月初曾向高雄港務公司提出協商建議，預計下週會聚集國內鯨豚相關研究的專家學者，跨界共同討論預警通報系統建置的可行性方案，避免此類事件再發生。

(中時 )