中國人民銀行6月1日聯合大陸銀保監會、財政部、國家發改委、工業和信息化部印發《關於進一步對中小微企業貸款實施階段性延期還本付息的通知》與《關於加大小微企業信用貸款支持力度的通知》2份文件，針對中小微企業貸款與2020年年底前到期的普惠小微貸款等，進行延後還本付息的相關政策說明。

據第一財經報導，《延期還本付息通知》要求對2020年年底前到期的普惠小微貸款本金、2020年年底前存續的普惠小微貸款應付利息，銀行業金融機構應根據企業申請，給予一定期限的延期還本付息安排，最長可延至2021年3月31日，並免收罰息。

另對2020年底到期的其他中小微企業貸款和大型國際產業鏈企業（外貿企業）等，若有特殊困難企業的貸款，可由企業與銀行業金融機構自主協商延期還本付息。

此外，《信用貸款支持通知》也明確指出，從6月1日起，人行通過創新貨幣政策工具使用4000億元人民幣的再貸款專用額度，購買符合條件的地方法人銀行3月1日至12月31日期間，新發放普惠小微信用貸款的40％，以促進銀行加大小微企業信用貸款投放。

(旺報 )