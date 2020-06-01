海巡署第一線人員今天起全面換穿新式安檢勤務服，。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署第一線人員今（1）日正式換穿新式安檢勤務服，各離島岸巡隊除同步換穿，並特別製作影片介紹新的橘色制服，透過金馬澎分署鐵三角臉書粉絲專頁推播，使民眾能更了解服裝的創新特點。

新式制服顏色維持舊式的橘色特點，但設計上更貼近第一線同仁的實務需求，首重提升「布料材質、穿著機能」，並由各離島岸巡隊聯合剪輯口白說明影片，讓外界能透過瀏覽金馬澎分署「鐵三角」臉書粉絲專頁，了解新式制服兼具舒適性、靈活性、機能性及重平權的改良特性及貼心設計。

海巡署表示，金門、馬祖及澎湖等外、離島，夏季因地表缺乏良好植被，陸地容易受日照而加溫，天氣異常燥熱；冬季則因無高山屏障，東北季風伴隨冷氣團長驅直入，風勢強勁，冷冽刺骨，海域及岸際執勤環境十分艱困。新式勤務服強化透氣、防風及功能性能，將有助於執勤時的舒適性，未來海巡仍會秉持初衷，以全新形象，持續為國人服務、守護海疆。

(中時 )