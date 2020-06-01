新冠肺炎疫情重創經濟，經濟部推出產業事業紓困振興措施，包含夜市、傳統市場也是紓困對象；彰化縣政府經濟暨綠能發展處爭取到3518.5萬元經費，將針對全縣14處傳統公有市場進行環境優化改善工程，打造優質購物空間，盼吸引人潮盡速回流消費。

經綠處副處長王盟貴指出，目前全縣26鄉鎮市，總計有28處公有市場，由地方公所自行維護管理，過去主要多是申請經費補強耐震工程，這次「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」的市場基礎設施改善，將可改善市場水溝、路面、指標、招牌、無障礙設施、通風、排水溝等，讓傳統市場環境更加衛生整潔、安全明亮。

王盟貴表示，除彰化市民生市場獲補助500萬元、南門市場450萬元、二林鎮第一公有零售市場400萬元之外，彰化市華陽和民權市場、員林市第一市場、鹿港鎮早市攤販集中市場、田中鎮第二攤販集中場、線西鄉公有臨時攤販集中場，和溪湖鎮、花壇鄉、社頭鄉、北斗鎮和二水鄉等共11處市場則分別獲得39萬元至390萬元的補助經費。

至於未提出申請優化改善補助款的市場，主要因正在招商、營運中，或公所考量自籌10％配合款；優化改善工程可局部施作，不至於全面封閉市場，王盟貴說，因目前疫情趨緩，將會與地方公所合作，加速傳統市場產業復甦。

(中時 )