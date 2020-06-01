羅智強在臉書貼一則影片，秀出高雄政績。（取自羅智強臉書）

國民黨今（1）日再推出「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」影片，從頭到尾沒提「韓」或「韓國瑜」，僅以路平、燈亮、清淤及登革熱等政績指出，高雄人民的付託，是高雄市團隊的承擔與使命。台北市議員也在臉書推介這支影片，最後感性表示「高雄加油」！

國民黨今（1）日再推出「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」影片，一分多鐘的影片隻字不提「韓」或「韓國瑜」，只凸顯高市府施政成績，以強化罷免案無正當性。

國民黨在新的影片中，除了韓國瑜或藍營政治人物都未入鏡，甚至從頭到尾沒提「韓」或「韓國瑜」，僅以路平、燈亮、清淤及登革熱等政績指出，高雄人民的付託，是高雄市團隊的承擔與使命。

「市民在意的每一件小事，就是一個城市，最重要的大事。」國民黨強調，一年多來，高雄市政府已經完成了547條、394.5萬平方公尺市區重要道路改善，完成將近9成的下水道普查，去年更完成側溝、下水道、區排的清淤量103萬噸，比起前年增加1.4倍。

國民黨指出，市府團隊沒有華而不實的消耗預算，沒有絢爛空虛的煙花，只有紮紮實實的基礎工程。國民黨相信，紮實的市政建設，是為城市蛻變最重要的準備，是幸福城市最需要基底。「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！肯定專業團隊，延續高雄幸福。」

台北市議員羅智強在臉書也推介這支影片，並在最後感性表示，「高雄加油！」

(中時電子報)