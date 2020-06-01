由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「109年度證券商ETF及ETN競賽」，5月份ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果已出爐，分別為元富證券信義分公司、統一證券松江分公司，可獲得20萬元與10萬元獎金。證交所表示，未來還有4個月的ETF交易進步獎與ETN交易進步獎，以及其餘的5大獎項等著證券商來競逐。

ETF及ETN競賽去年即造成熱烈迴響，今年再度續辦，競賽期間為5月至9月，共計有7個獎項，總獎金達500萬元。其中ETF、ETN交易進步獎為證券商於競賽期間每一月份與前一月份ETF或ETN交易金額之成長比率最高者，鼓勵證券商超越前月水準。

截至5月底競賽成績統計，ETF交易貢獻獎、台股ETF交易貢獻獎分別由元大證券經紀部、凱基證券台北分公司暫居首位；ETF交易比重獎、ETN交易貢獻獎，則分別由永豐金證券潮州分公司、富邦證券台北分公司暫列第一；台股ETF造市獎則由兆豐證券暫時取得領先。

(工商 )