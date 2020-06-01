勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至1日下午5時為止，累計有103萬2,544人送件申請，審核完畢後核貸件數為71萬7,764件，累計撥款件數為57萬642件，而週末與今日的新增申貸數，合計也來到4萬4,193件。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞指出，由於受理申貸件數尚未扣除被拒貸的件數，粗估目前還有名額可供需要的民眾來申請，這幾天將觀察承貸銀行的數字回報，會在適當時間宣布不再受理。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，5月31日晚間24時已完成122萬3,314件，總計撥款112萬6,227件，總金額為337億8,681萬元。勞保局表示，這項職業工會投保的紓困案已在22日截止申請，但職業工會仍可於31日前將截止申請日前收到之案件上傳，所以統計數據上仍會有部分的變動增加。

(工商 )