苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例，1日在議會三讀通過，未來高中職以下學校100公尺內，不得設立夾娃娃機店家。（何冠嫻攝）

苗栗縣夾娃娃機店面林立，為有效管理業者與店家，苗栗縣政府擬定「自助選物販賣事業管理自治條例」，1日在苗栗縣議會三讀通過。

縣府擔心夾娃娃機以公然展售違禁物品或情趣商品吸引客源，影響青少年身心發展，去年聯合警察等單位，加強稽查取締，並研擬自助選物販賣事業管理自治條例草案，要讓業者有所依循。

縣府工商發展處長黃智群表示，縣內夾娃娃專營店面190家、兼營90家，為有效管理，並保護學童、未成年人的身心健康，透過自治條例的明確規範，要求業者遵守相關規定，讓自助選物販賣事業能以健康方式經營。

黃智群說明，自助選物販賣事業管理自治條例送進議會討論溝通，並將夾娃娃機店面距離學校的規範從50公尺，增加到100公尺。條例明確規範，設置點的主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離高中職以下學校100公尺以上，違者可勒令停業，若持續經營可罰款2萬以上10萬元以下罰鍰。

(中時 )