回「嘉」休息！ 嘉義縣祭出多項振興方案，加碼限量消費券，力推安心旅遊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局啟動防疫旅遊，7月1日將推出「安心旅遊」相關優惠，嘉義縣政府為鼓勵民眾來嘉義縣吃喝玩樂，也振興產業，規畫在621日環食活動時先發出1000分價值300元的「嘉義優鮮券」，之後配合安心旅遊再加碼4000分，只要活動期間住宿嘉義縣的旅館、民宿或飯店，就有機會拿到300元嘉義優鮮券抵消費。

嘉義縣政府1日下午舉行第18次傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，配合中央口罩管制禁令解除，宣布嘉義縣各衛生所6月起將停止在假日販售口罩，平日仍維持周一至周五每天下午2點至5點販售口罩措施外，嘉縣文化觀光局也釋出發放「嘉義優鮮券」利多。

嘉縣文化觀光局長許有仁指出，「嘉義優鮮券」屬有價證券，會分兩階段推出，第一階段配合6月21日在北回太陽館舉辦夏至活動，為廣邀民眾到場看百年難得一見的日環食天文奇景，遊逛在地優質產業攤位，當日憑住宿收據就能在北回太陽館兌換300元嘉義優鮮消費券，可在現場20個攤位抵用。

至於第二階段將配合「安心旅遊」推出，許有仁說，近期會邀請觀光產業業者開會，邀業者一同加碼參與，屆時只要住在嘉義縣的旅宿，就能拿到300元「嘉義優鮮券」，遊客可持優鮮券到指定店家折抵消費。

「嘉義縣政府應扮演領頭羊的角色，積極且快速推出各種產業振興方針！」嘉義縣長翁章梁說，除讓受疫情影響產業能早日恢復正常營收外，也安撫民眾受疫情影響的心情，讓民眾感受到縣府振興民生經濟的用心。

翁章梁說，本周五及周六衛福部長陳時中將來訪嘉義，除慰勞所有防疫人員外，也讓阿中部長「回嘉休息」，在嘉義享受紓壓之旅，感受在地濃厚人情味，走訪山海區，體驗嘉義縣獨有的城鄉風貌，行程規畫會陸續公布，不僅要凸顯嘉義縣各項特色，也期望藉由陳時中的高人氣讓更民眾認識嘉義之美，帶動嘉義觀光。

(中時 )