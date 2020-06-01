曾在1956年墨爾本奧運會奪得男子田徑100公尺、200公尺以及400公尺接力賽3面金牌的美國耆宿莫羅(Bobby Joe Morrow)在家中逝世，享年84歲。

出生於1935年10月15日的莫羅，並非從小就開始練習田徑，他在高中時期非常喜歡足球，直到大學才碰到生命轉折點的關鍵人物，此人就是他的田徑啟蒙恩師奧力佛-傑克生，莫羅在傑克生的指導下快速成長，生涯參賽88次，贏得80座冠軍。

1956年是屬於莫羅的光輝之年，他在美國的奧運選拔賽中有著出色表現，進而在墨爾本奧運殿堂上先後勇奪100公尺、200公尺以及400公尺接力賽3面金牌，尤其是200公尺和400公尺接力賽都改寫了世界紀錄，成為繼歐文斯之後第一位在單屆奧運會上拿到3金的田徑短跑選手。

憑藉著在奧運會上的3金優異表現，莫羅當選了美國年度最佳運動員殊榮，接下來也有極佳成績，生涯總計刷新了11次世界紀錄，可惜莫羅因為傷勢緣故錯過了1960年奧運會，此後逐漸沉寂下來，淡出世人目光。

莫羅被稱為20世紀50年代最具統治能力的短跑運動員，1956年《體育畫刊》評選為風雲人物，1989年入選美國田徑名人堂。

(中時 )