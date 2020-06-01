高市路邊停車費可以透過「friDay錢包」、「Pi拍錢包」及「街口支付」等5家代收，如今又再增加「車麻吉」APP、「OnePaid萬付通」APP加入代收服務，交通局表示，6月底前使用APP繳費享有9折優惠，共有7家業者加入代收服務。

機車、開車族常會忘了繳停車費，還可能被加收遲繳罰金，各地推動繳費多元，行動支付APP當然也能繳納路邊停車費，綁定車號後所有未繳停車單通通幫你表列出來，點點手機就能輕鬆完成繳費，不再擔心漏繳或遲繳。

交通局表示，自開始推行APP繳費享9折優惠活動迄今，使用率已從原本7.3％提升至9.4％。使用APP繳交高市路邊停車費，不受時間和空間限制，只要輸入車號，即可查詢所有未繳停車單，免除跑超商之不便。

目前多家APP業者也有多項點數回饋活動，可以用以折抵日常生活消費，超級划算；交通局再次提醒，6月底前使用APP繳路邊停車費還享有9折優惠，歡迎多加利用。林姓車主表示，每天必須路邊停車4至5個小時，平常1個月的停車費約3000元，9折優惠後，每個月可省下300元。

(中時 )