雲林縣北港鎮巨人高中94名學生有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮巨人高中今年「四技二專衛生護理類」統測成績再次打破歷年紀錄，囊括全國應屆畢業生前10名，其中鄭家倫以476分拿下應屆畢業生榜首，預估400分以上的94名學生，都有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系。

專攻藥學、護理類的巨人高中，今年有171名應屆畢業生報考衛生護理類統測，460分以上有9人、450分以上18人、400分以上94人，另外，5科考試科目中，有4科拿下全國最高分，成績非常亮眼。

應屆畢業生榜首鄭家倫表示，他住在台中市，受到開藥局舅舅的影響，從小便想要當藥師，經舅舅推薦到巨人高中就讀，3年來在老師的指導下終於實現夢想，未來希望開設1間社區型藥局，像舅舅一樣熱情的為大家服務。

任軒誼以472分拿下應屆畢業生第2名，來自雲林縣斗六市的她，父母親都從事醫療相關工作，爺爺因癌症去世，激發她立志當藥師研發新藥的想法，由於學校的讀書風氣很好，讓她能靜下心來專心課業，最終拿到好成績。

總分456.5分的林婉茹，國中會考數學僅B、英文C，在老師悉心指導下成績突飛猛進，四技統測數學拿下滿分100分、英文88.5，如願考上第1志願嘉南藥理大學藥學系，她鼓勵學弟妹們國中成績不理想沒關係，只要跟著學校步調走，就可考出好成績。

校長林山章指出，一旦取得藥師資格，起薪至少5萬元，比一般大學科系好上許多，日後還可朝醫藥領域持續發展，此次學校囊括全國應屆畢業生前10名，更激勵學弟妹們的向學鬥志。

(中時 )