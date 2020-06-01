全台最大的雲林縣水林鄉許宅黃金蝙蝠群聚今年正式宣告消失。（黃金蝙蝠生態館提供／張朝欣雲林傳真）

全台最大黃金蝙蝠群聚奇觀消失了！雲林縣水林鄉許宅的黃金蝙蝠群聚，最多曾高達上千隻，近2年來只剩下10餘隻，今年竟只發現2隻，可視為此群聚已完全消失，原因可能是樹木過度砍伐、環境汙染、人為干擾等因素。

水林鄉與鄰近的北港鎮，每年清明節前後都會吸引黃金蝙蝠造訪並繁衍下一代，其中水林鄉許宅的「宅棲群聚」與北港糖廠的「樹棲群聚」為主要參考標準，北港糖廠群聚最多有上百隻，但已於2、3年前消失，今年許宅族群也步上後塵，令學者專家感到非常惋惜。

水林鄉黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，許宅為前水林鄉長許裕欽住家，是座傳統三合院，1934年落成，隔年清明節即飛來上千隻黃金蝙蝠，棲身在屋簷梁柱上蔚為奇觀，這種盛況維持了20餘年，1994年剩下200餘隻，2007年不到百隻，最終消失殆盡。

張恒嘉說，黃金蝙蝠在台灣分布雖然廣泛，但每個群聚數量通常不到20隻，只有許宅與北港糖廠超過百隻，但不論大、小群聚，每年均有數量減少甚至消失的情況發生，這應是全面性的生態與人為問題。

黃金蝙蝠數量逐年減少的原因，張恒嘉研判可能是棲地被破壞、環境汙染、人為干擾、農藥過度使用、光害日益嚴重，另外，蝙蝠被妖魔化為傳染病的宿主，也可能是數量減少的元凶之一。

張恒嘉指出，根據過去的觀察紀錄，每年3月底4月初，黃金蝙蝠便開始出現在水林、北港地區，5至7月懷孕，產後不久便陸續遷徙，10月過後全部消失，遷徙至何處無法得知，若能解開遷徙之謎，對於黃金蝙蝠的保育將有極大的幫助。

(中時 )