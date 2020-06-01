南區國稅局表示，如果民眾有民法第216條所稱損害賠償，其範圍包含填補債權人「所受損害」及「所失利益」兩類，前者係指現存財產因損害事實發生而減少者，後者則為新財產之取得因損害事實發生而受妨害者，如損害賠償中，屬填補債權人所受損害部分，為免納所得稅；但所失利益部分屬於其他所得，應據實檢附相關成本及費用憑證，以收入額減除成本及必要費用後之餘額為所得額，依法申報繳納。

該局舉例，甲君房屋出租予乙君居住，但因為房屋漏水導致乙君無法居住，且自購之家具受損，乙君除向甲君提前解約外，並向法院訴請損害賠償，經法院判決甲君需賠償乙君家具受損金額40萬元及搬遷補償費10萬元。

由於乙君取得家具受損金額40萬元，屬所受損害之性質，免納所得稅；另乙君受領搬遷補償費10萬元，非損害賠償性質，乙君於取得該筆所得時，應列報為當年度綜合所得稅之其他所得，以其受領金額減除成本及必要費用，如僱請搬家公司、訴訟費用、律師費等相關費用後之餘額為所得額，申報繳納。

(工商 )