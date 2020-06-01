傅狷夫書畫學會每年都會舉辦藝術聯展，今年將於6月19日在台南文化中心文物陳列館1、2樓登場，聯展名為「泠泠飛瀑聲千里」，主題為瀑布，將展示學員們水墨及寫生作品。

傅狷夫為浙江杭州人，以水墨、書法及藝術教育聞名。傅狷夫的山水畫開創了「裂罅皴」，以花青「點漬法」寫浪濤、以「染漬法」寫飄逸雲煙，獨樹一格。傅狷夫生前也於國立藝專（今國立台灣藝術大學）授課，培育許多優秀藝術人才，包括名家蘇峰男、李義弘、林煒鎮等等，傳承中華藝術文化。

大師逝世後，其學生在2016年7月成立「傅狷夫書畫學會」，表彰老師在書畫創作與教育上的傑出成就，緬懷師恩，並於每年舉辦藝術聯展，將老師的精神發揚光大。

繼前2屆「心海生香」、「銀濤煙浪任卷舒」後，本次聯展定名為「泠泠飛瀑聲千里」，旨在鼓勵學員透過寫生，實踐創作，發揮想像力，探索水墨藝術新內涵，建構個人獨特風格。本展期將從6月19日至7月5日，地點在台南文化中心文物陳列館1、2樓。另，6月20日下午2時半，學員將於展場解說，歡迎蒞臨。

(中時 )