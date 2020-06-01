繼傳台積電將在美建廠後，它在台灣建設先進封測廠的消息也被傳出。台積電投資3000億元建先進封測廠，計劃明年中一期產區運轉。

據苗栗縣長徐耀昌在Facebook上的消息顯示，日前台積電董事會已經通過建設竹南先進封測廠的決定，選址為苗栗縣竹南科學園區。該封測廠預計總投資額約新台幣3000億元，計劃明年中第一期產區運轉，估計將可創造1000個以上就業機會。

苗栗縣政府日前宣佈，台積電竹南設廠已經正式啟動，將逐步分期分區興建位於竹南科學園區西側、總面積14．3公頃的先進封測廠，本月底前遞件申請7．78公頃北廠雜項執照，下月申請廠房建照，最快明年中完工，後年量產，6．53公頃的南側基地則尚在規劃中。

值得一提的是，在該封測廠的建設上，台積電早有謀劃，它於2012年斥資32億元買下竹南鎮大埔特定區14．3公頃土地，並於2018年敲定改作為高階技術的先進封測廠並啟動環評程序，歷經15個月審查，去年9月通過環評。

未來，預計台積電在封測市場將瓜分部分封測市場。

(中時電子報)