最近，大陸浙江杭州房市又火爆起來，起源於遠洋西溪公館釋放出一批959套房源的預售證。這個項目從5月開啟報名以來，報名人數已衝破5萬人，5萬多人搶959套房子，相當於一套房子50個人在搶。

據《21世紀經濟報道》報導，一家房企負責人表示，市場熱度如此高的原因在於該項目均價每平方公尺2.8萬元（人民幣，下同），與周邊二手房價格倒掛嚴重，該項目周邊二手房價每平方公尺在3.5萬元至4萬元之間。

實際上，杭州近年來一手房限價，新房價格與周邊二手房價格倒掛的現象比比皆是，「萬人搖」項目接二連三出現。

據當地房地產從業者觀察，還有購房資格的杭州人都希望能在那些一、二手房價格倒掛的區域買到新房；不僅如此，杭州開放落戶政策後，大批外地人湧入，購房需求大增。據杭州多名業內人士預估，杭州近2年每年新增人口都在30萬以上，每年購房需求至少新增10萬至15萬。

(旺報 )