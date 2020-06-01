在大陸國家主席習近平要求建設「高標準」海南自由貿易港後，大陸國務院1日隨即公佈「海南自由貿易港建設總體方案」，其中要求在實現有效監管的前提下，建設全島封關運作的海關監管特殊區域。對貨物貿易，實行以「零關稅」為基本特徵的自由化便利化制度安排。對服務貿易，實行以「既准入又准營」為基本特徵的自由化便利化政策舉措。

方案還指出，要擴大金融業對內對外開放，率先在海南自由貿易港落實金融業擴大開放政策，支持建設國際能源、航運、產權、股權等交易場所，加快發展結算中心。培育、提升海南金融機構服務對外開放能力，支持金融業對外開放政策在海南自由貿易港率先實施。支持符合條件的境外證券基金期貨經營機構在海南自由貿易港設立獨資或合資金融機構。

還要加強區塊鏈技術在智財權交易、存證等方面應用，探索適合自由貿易港發展的新模式。

大幅放寬海南自由貿易港市場准入，強化產權保護，保障公平競爭，打造公開、透明、可預期的投資環境，進一步激發各類市場主體活力。海南自由貿易港的實施範圍為海南島全島。

實施市場准入承諾即入制。嚴格落實「非禁即入」，在「管得住」的前提下，對具有強制性標準的領域，原則上取消許可和審批，建立健全備案制度，市場主體承諾符合相關要求並提交相關材料進行備案，即可開展投資經營活動。

方案允許實體註冊、服務設施在海南自由貿易港內的企業，面向自由貿易港全域及國際開展在線數據處理與交易處理等業務，並在安全可控的前提下逐步面向全國開展業務。安全有序開放基礎電信業務。開展國際互聯網數據交互試點，建設國際海底光纜及登陸點，設立國際通信出入口局。

同時將大力發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，不斷夯實實體經濟基礎，增強產業競爭力。聚焦平台載體，提升產業能級，以物聯網、人工智慧、區塊鏈、數位貿易等為重點發展訊息產業。

方案指出，將依托文昌國際航天城、三亞深海科技城，佈局建設重大科技基礎設施和平台，培育深海深空產業。圍繞生態環保、生物醫藥、新能源汽車、智能汽車等壯大先進製造業。發揮國家南繁科研育種基地優勢，建設全球熱帶農業中心和全球動植物種質資源引進中轉基地。建設智慧海南。

(工商 )