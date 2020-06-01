川普宣布取消香港特殊地位，美中國際角力推升緊張情勢，所幸雙方於貿易議題相互依存，輔以市場樂觀看待重啟後的經濟前景及疫苗進展，近月全球股市震盪收高，面對疫情發展的不確定性，以及加劇升級的國際緊張局勢，五月全球資金湧向固定收益型ETF，依據彭博資訊統計，近月資金淨流入以美國固定收益型ETF為主。

截至2020／5／29過去一個月ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金淨流出208.9億美元，其中主要流出全球及中國股票型ETF，近月資金分別淨流出69億美元、47.3億美元，美國股票型ETF淨流出23.6億美元，歐洲股票型ETF淨流出22.5億美元，而日本股票型ETF為成熟市場中唯一淨流入，近月淨流入63.8億美元，新興市場股票型ETF則呈現淨流出41.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，受惠於全球政府積極救市、累計推出的財政及貨幣寬鬆政策規模超過18兆美元，加上疫情趨緩讓各國陸續重啟經濟，激勵全球風險性資產連兩個月強勁反彈。在V型反彈過後，預期未來全球股市走勢可能趨緩且震盪加大，六月焦點將轉向實質的基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，六月下旬至七月是第二季財報公布，若有利多傳出有利推升多頭續揚。

反之，若景氣復甦力道不如預期，預期各國政府將擴大寬鬆或釋出更鴿派的前瞻指引，扮演下檔支撐。

另一方面，相較本波反彈前半段漲勢集中在美股、科技及生技，近期歐股、新興股市、金融及商品等價值型股票上演補漲行情，良性的區域或類股輪動有利延續反彈的廣度及長度，但風險仍需密切關注美中情勢，已從貿易戰擴大至科技及金融層面，預期在美國選舉前雙方角力仍將激烈，而美國國內示威抗議對疫情及經濟復甦的影響，亦可能牽動市場情緒迅速轉換。

(旺報 )