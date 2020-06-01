中經院1日公布5月台灣製造業PMI續跌2.8個百分點至44.8％，為2012年7月創編以來最快緊縮速度，其中新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度，

觀察台灣製造業PMI五項組成指標， 台灣製造業新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度。經季節調整後的新增訂單與生產指數分別續跌1.2與3.4個百分點至35.9％與36.8％，皆為2012年7月創編以來最快緊縮速度；人力僱用數量指數續跌3.2個百分點至43.3％，再創2012年7月創編以來最快緊縮速度。

值得注意的是，新增出口訂單指數續跌3.5個百分點至34.4％，也為2012年7月創編以來最快緊縮速度。而新增訂單與生產指數持續緊縮的同時，台灣製造業的存貨指數卻已連續3個月呈現擴張，指數攀升0.8個百分點至51.3％。

中經院院長張傳章表示，5月台灣製造業PMI持續反映廠商訂單和生產均較4 月下滑，難預期何時可回到過去水準，且供應鏈產品興衰更替仍是艱鉅挑戰。

不過，由於疫情趨緩，台灣廠商對未來製造業景氣信心回溫，5月製造業對未來6個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點後，首次呈現緊縮速度趨緩走勢，指數由創編以來最快緊縮速度的25.7％回升5.1個百分點至30.8％。

(旺報 )