近日嘉義縣家畜疾病防治所受檢水質檢驗及病例件數增加。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

近日連續幾場豪大雨，嚴重影響魚塭水質及魚蝦貝類健康，根據嘉義縣家畜疾病防治所統計，今年5月水質檢驗件數較4月增加20％，送檢病例數則增加10％，其中以水質不良及寄生蟲感染為主，所長林珮如指出，夏季炎熱潮溼，每年接近7、8月受檢件數激增，因此，提醒漁民提前部署，除加強池底環境，也要隨時留意水質變化。

林珮如表示，以往大雨過後受檢件數就會增加，尤其是水質檢驗案件，曾經一天多達400至500件個案，近日最高一天有150件，據統計，4月送檢病例數有156件、水質檢驗1303件；5月送檢病例數有172件、水質檢驗1549件，病例數較前一個月增加10％，水質檢驗數則增加20％。

養殖水產經常受到氣候、水質和菌類等影響魚體健康，嚴重的話甚至會死亡，家畜所為把關魚塭水質和水產健康，在東石和義竹分別設置水產動物疾病檢驗中心，提供漁民朋友更快速、便利的服務，林珮如說，來送檢的漁民多為嘉義縣民，也有鄰近雲林及台南的漁民專程前往協助。

林珮如指出，梅雨季到來，間接性大雨易造成魚塭水質劇變，建議漁民加強排放表層水，高溫悶熱時，應留意水中溶氧，另外，若是養殖海水魚，須注意鹽度變化，且慎防魚體遭白點蟲和卵圓鞭毛蟲等寄生蟲感染，而降低鹽度及加強池底環境，有助病情改善；漁民如遇水產動物疾病問題，可善用家畜所水產動物疾病檢驗中心，即早發現病因，以免造成更大經濟損失。

(中時 )