新北市板橋區今天上午發生一起重型機車撞上左轉水泥預拌車車禍，造成重機上就讀海洋科技大學年輕男女喪命，張姓死者的母親聞訊傷心欲絕，她說女兒多次提到要和男友結婚，但是都被她以倆人都還在唸書為由，擋了下來，如今發生這種事情，她希望徵得男方家屬同意，讓年輕人再續這段姻緣，這段話也讓聞者鼻酸。

新北市板橋區今天（1日）上午11時許發生一起2死車禍，一輛由涂姓駕駛的水泥預拌車，沿環河西路往土城方向行駛，行經板橋區環河西路四段、華江五路口時，疑違規左轉，對向2台大型重型機車煞車不及撞上，兩名重機騎士當場死亡。分別是陳姓騎士和他相戀多年的張姓女友。

張女的母親聞訊前往認屍時，難過得淚流滿面，她說，女兒就讀海洋科技大學，很喜歡大海，有說過想考救難證照，當一名救生員；張媽媽還說，女兒與男友認識多年，常提到想要結婚，但是她認為應該讓男生畢業後，較為穩定再婚，沒想到被她這一擋，現在倆人都回不來了。

重機撞水泥車海科情侶雙亡，張女的母親後悔阻擋了女兒婚姻。這起車禍也再重機車圈引起討論。（圖/重機天地【我的重機日誌】）

而這起事故驚悚的是，消息經媒體報導後，有眼尖的網友發現，陳男10餘小時前在IG發布動態，稱他在回家路上目擊1起死亡車禍，當時還在IG 寫道：「目睹車禍，怕爆，騎車還是要小心啊！」提醒騎車要小心。沒想到12小時之後，自己與女友卻在今午遇死劫，讓網友不勝唏噓。

(中時電子報)