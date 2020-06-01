大陸國務院總理李克強6月1日表示，兩會的政府工作報告圍繞「六穩」、「六保」，確定增加財政赤字、發行抗疫特別國債共2兆元（人民幣，下同），這是紓困和激發市場活力規模性政策的重要內容，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體；資金直達市縣基層、直接惠企利民，是宏觀調控方式的改革和創新。

李克強在青島透過視訊召開新增財政資金直接惠企利民工作座談。他在會上提到，中小微企業、個體工商戶、低收入戶和困難群眾所受的疫情衝擊特別明顯，新增財政資金主要用在這些族群身上；因此，要建立特殊轉移支付機制，省級不得截留，使市縣基層盡快拿到資金，按確定範圍，用於需要幫扶的困難企業和人員，「以民生為要，努力做到應保盡保」。

李克強表示，要建立嚴格的監管機制；以財政系統來說，要建立抗疫特別國債使用台帳，確保每一筆資金的流向明確、帳目可查；各級國庫要點對點直接撥付資金，審計等部門要加強審計，形成監管合力，嚴肅財經紀律。

李克強強調，這也是一場改革，會觸動部門利益，但為了人民利益非觸動不可，更大規模減免社保、金融合理讓利措施也要盡快建立直達機制，各級政府不能因為財政收支矛盾大而亂收費增加企業負擔。

(旺報 )