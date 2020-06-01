美國抗議警察暴力的示威活動在各地爆發已連續數日，多地軍警與抗民眾發生衝突，發生多起軍警開槍事件，有多人受傷。豈料在肯塔基州路易斯威爾實施宵禁後，周一（6月1日）凌晨12時15分有一名男子因違反宵禁規定並向警方開槍後，被警方開槍當場擊斃。再次有民眾遭警方擊斃，可能讓後續的示威抗議與警民衝突難以收拾。

據英媒《獨立報》發自美國的報導，美國明尼蘇達州明尼阿波利市警方以跪壓頸部導致非裔民眾喬治．佛洛德死亡，在美國各地引發議活動。至少有10多個州調集國民警衛隊加強維安工作，另有數十個城市宣布宵禁。

報導說，在連續數日來示威抗議與暴力衝擊後，肯塔基州路易斯維爾實施宵禁首日才開始不到一小時，約在當地時間午夜12:15左右，因已進入宵禁時間，當地警方與國民警衛隊試圖驅散聚集在一家商店停車場上的群眾，但人群中有人向警方開槍射擊，警方予以還擊，一名男子隨即中槍死亡。

美國《國家電視新聞網》(NBC news)報導，路易斯維爾警史提夫．康拉德(Steve Conrad)隨後向當地媒體公布事件大致情況，並預告稍晚些會對新聞界發布調查後的詳細經過。

報導說，路易斯維爾周日（5月31日）亦有大規模示威，防暴警察出動進行驅離，拘捕逾40人。抗議的主要訴求是為今年三月一名在家中遭警方射殺的非裔婦女進行悼念，並要求為遭警方壓制頸部致死的喬治．佛洛德伸張正義。

上周四在路易斯維爾的抗議活動發生多起暴力事件，有7人遭到槍擊，但這些槍擊事件與警方無關。

(中時電子報)