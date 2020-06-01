現年53歲、昔日拳王泰森近日盛傳即將復出，此消息一出立刻引起廣大迴響，瞬間成為體壇最熱們話題，而泰森的復出首戰對手究竟是誰至今謠言滿天飛，甚至傳出美國赤拳聯盟開出高達2000萬美元的出場費邀請泰森出賽，最近又傳出現年31歲的英國拳王泰森弗瑞有可能成為老泰森的復出首戰對手。

泰森弗瑞在接受英國電視台訪問時透露，「我確實接到一通電話，對方詢問我是否有意願成為泰森的交戰對手，我當時嚇了一跳問說什麼？然後很激動的告訴對方，我願意，我很想參加這場比賽。」

泰森的職業生涯50場比賽贏了44場，其中40場KO對手，輸掉6場比賽，泰森弗瑞則是31戰全勝，21次KO對手，加上泰森已經退役15年，又比弗瑞老了22歲，這場比賽勝負恐將是一面倒。

泰森對於這位小老弟極度讚賞，宣稱弗瑞是最偉大的拳手。弗瑞也很自豪地說，如果和泰森交手，他肯定會輕鬆獲勝。

如果泰森與弗瑞能夠真的展開對決，那將是一場慈善義演賽。對於泰森而言是復出賽，對於弗瑞而言則是希望能幫助偶像圓夢，或許是一場懸殊比賽，但意義非凡。

(中時 )