彭博新聞1日引述未具名消息人士報導指出，在大陸當局評估因香港議題而與美國關係緊張之際，大陸已下令主要國營企業暫停部份美國農產品採購，其中包括大豆，而大陸買家也取消了數量不詳的美國豬肉訂單

而據路透報導，中美關係正處於急遽惡化的狀況中，大陸外交部發言人趙立堅1日就中美關係表示，美國嚴重干涉大陸內政，破壞中美關係，必將損人害己，美方任何損害中方利益的言行，都將遭到堅決回擊，並指出將美國抗議示威同香港抗議活動相提並論是典型的「雙重標準」。

趙立堅在大陸外交部例行發布會上表示，美國以莫須有的理由打壓大陸企業，並出台措施限制大陸留學人員赴美簽證，嚴重違背市場競爭原則，「完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。」

趙立堅指出，香港事務純屬大陸內政，外國對此無權干涉，美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是註定要失敗的。

他表示。中方將堅定捍衛自身主權安全、發展利益，美方任何損害中方利益的言行，都將遭到堅決回擊。他也說，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上，越走越遠。

(旺報 )