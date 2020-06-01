振興券規畫一波三折，遭民眾抨擊太過複雜，根據商總調查，旗下會員不論是旅館飯店、餐飲、零售通路等，幾乎一面倒都支持直接發放現金，並認為在排富基礎下，發放5000元最適宜，退而求其次不用花錢，就可領的消費券也願接受。商總理事長賴正鎰更透露，就因振興券規畫得太複雜，民間已流傳有人看準這一點，準備以1000元現金收購振興券權利。

「像現在弄得這麼複雜，政府當然肯定會被罵慘！」賴正鎰指出，處理這事情，最好就是直接發現金，若政府不願發現金，也可比照過去發放消費券，不用有任何限制，等到商家拿到消費券，再跟政府去換現金，這是最簡單的方法。如果一下子要刷卡消費3000元再退錢，一下子說電子支付只能累點數，消費者根本霧煞煞，看不懂。

賴正鎰指出，已聽說，民間有人要花1000元現金，收購民眾2000元的振興券權利，就是看上民眾怕麻煩，不想太囉嗦的心態。這群人已在等，看方法下來，如何賺這種「怕麻煩商機」。

(中時 )