日本實驗劇場泰斗、曾多次來台的導演大橋宏，日前因病過世，享壽64歲，他生前所主持的亞洲相遇計畫，在粉絲專頁上發布這項消息，並表示：「我們失去了一個巨大的存在，願和平與他同在。」

由大橋宏所帶領的亞洲相遇計畫，是一個跨越亞洲各國的表演藝術文化的平台，始於1997年。歷年曾邀請印度、孟加拉國、阿富汗、伊朗、伊拉克、台灣、香港、東京等地的導演、演員，共同完成創作，提供亞洲各國不同的美學想像，以及跨國合作的可能性。曾參與計畫的台灣劇場人包括王墨林、瓦旦塢瑪、姚立群、鄭志忠等人。

在計劃裡，大橋宏帶領來自不同國家的藝術家共同創作，姚立群表示，在發展創作的過程中，最難得可貴的事情是包容性，「大橋宏帶著演員跨越文化，找到身體表現的邊界，做到身心合一的境界，有他獨到的身體表現美學」

姚立群表示，大橋宏所遵循的表演美學，包括身心合一概念、表演內涵，以及對空間靈活的調度，「他的前衛性很高，任何題材都接納，有時題材激烈，如：戰爭、亂倫、恐懼、地震、恐懼、族群衝突，表現手法卻是優雅的。」

此外，姚立群表示，大橋宏擅長順應不同演出、以及演員的獨特內涵調配燈光，「他帶給我的啟發，是創作時必須全力以赴，對劇場的每一個環節，都要有高度的覺悟，才能從中獲得真正美學的學習。」

(中時 )