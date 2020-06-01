台中市大甲警方上個月26日深夜盤查毀損涉案小客車時，鄧姓嫌犯駕車衝撞員警再撞民車後棄車逃逸，不到1小時即遭女友接應，警方在積極偵辦下，昨日於日南工業區逮捕鄧嫌及其女友，查扣強力彈弓、拐杖刀、手指虎、毒品等證物，全案訊後警方將鄧依肇逃、毀損、槍砲等罪嫌送辦。

大甲區上個月底有3輛汽車玻璃遭不明物體射穿毀損，民眾一度懷疑是槍枝引發人心惶惶，警方上個月26日晚在大甲體育場門口發現涉案小客車，鄧嫌拒下車受檢還駕車衝撞員警及巡邏車，警方輪胎開槍，鄧嫌加速逃逸後衝撞民車棄車，隨即跳入路旁大圳逃逸無蹤。

鄧嫌當晚從下水道人孔蓋兔脫，偷了電動自行車騎到大安被女友接應，警方在積極跟監追緝下，昨天下午先後逮捕鄧嫌及其女友，查獲強力彈弓、鋼珠、拐杖刀、手指虎及毒品等證物，鄧嫌坦承因心情不好，以強力彈弓毀射擊車輛車窗，全案訊後將方依肇逃、毀損、槍砲等相關罪嫌將鄧男送辦。

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(中時 )