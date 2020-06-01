美國警察執法過當導致公民死亡的新聞近幾年不斷發生，讓這個以多民族融和的壯大國家，看起來仍擺脫不了種族歧視的陰影，隨著近日明尼亞波里斯一名黑人再因同樣情況喪生，美國人再度透過示威、社群媒體發聲，16歲女網小將戈芙（Coco Gauff）透過時下年輕人愛用的抖音（Tiktok）來表達心聲。

「我會是下一個嗎？」戈芙透過字幕問道，影片中她穿著黑色帽T、沒有多說話，放上這些年無辜喪命的黑人同胞的照片，她舉起雙手示意投降，並在字幕打上：「這是我利用我的聲音對抗種族歧視的方式，你們也會嗎？」

父親是海地裔美國人、母親為日本人的前世界球后大坂直美，加入戈芙的行列，表達對種族歧視的不滿，職業美式足球NFL前舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），也是美國民權行動家，並為在抗議行動中遭到逮捕的人設立基金會，幫他們聘請律師辯護。

(中時 )