由黃景瑜、迪麗熱巴、張馨予、胡兵等人主演的都會職場愛情劇《幸福，觸手可及！》，正在愛奇藝台灣站全網獨播，此劇毫不拖泥帶水，黃景瑜詮釋霸道總裁，直球告白喜歡迪麗熱巴，見迪麗熱巴與情敵出遊醋桶大發，直接衝至現場一把抓起她，在情敵面前擁吻宣示主權，「煙火吻」閃瞎觀眾。

黃景瑜談起他飾演的「宋凜」，認為他的霸道是很有道理的，是出於保護和幫助。至於和迪麗熱巴相比誰的角色比較撩，黃景瑜坦言：「周放更撩，這個角色撩人一個眼神就夠！」他形容首度合作的迪麗熱巴：「性格特別開朗的女孩，我們片場常開玩笑，而且她的東北話說得比我好。」

問及宋凜的人生會是自己想要體驗的嗎？黃景瑜直言：「會想吧！有那麼漂亮的女朋友」不過當提到若宋凜是自己的情敵，是否有把握贏過他？黃景瑜立馬喊輸：「沒把握！宋凜很有魅力，工作能力又很強，各方面都不差，長得又跟我一樣（帥）。」

戲中迪麗熱巴為慶祝黃景瑜生日，親自下廚給驚喜，不料廚藝太差，差點把整個家燒起來。幕後花絮曝光，迪麗熱巴吐嘲周放：「活到二十多歲了連個肉都不會炒！」兩人劇中一起甜蜜慶祝畫面閃瞎觀眾，當迪麗熱巴手餵蛋糕，黃景瑜甜咬她手，甚至獻上土味情話撩：「我今天不吃肉，我今天吃素，因為你是我的菜」。不過劇情急轉直下，兩人才剛在一起，隔天卻因為黃景瑜遭偷開房間，周放暴怒起爭執鬧分手，讓觀眾直喊：「「雖然難受，但這就是戀愛的常態呀！」

(中時 )