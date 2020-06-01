華南金控盃少棒、青少棒賽將分別於6日至14日在台南亞太國際棒球訓練中心，以及11日至21日在新北市三重棒球場舉行，冠軍隊獲得中華隊組訓權，分別參加在台南舉行的「第11屆BFA U12亞洲盃少棒錦標賽」，以及在墨西哥舉行的「第5屆 WBSC U15 世界盃青少棒錦標賽」。

今（1）日教育部體育署長高俊雄、中華棒協副理事長林華韋、棒協秘書長林宗成、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬等共同宣布「109年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」正式啟動。

張雲鵬表示，華南金融集團自2007年起與棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今邁入第14年，包含贊助全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最國家代表隊，並且贊助在國內辦的國際賽，支持國家隊參賽經費等。加上深入各地舉辦基層棒球訓練營，捐助經費及球具給當地少棒、青少棒隊。

張雲鵬特別感謝體育署及棒協的規劃，讓今年的「華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」能夠順利舉辦；同時宣布華南金融集團將再次贊助今年在台舉辦的亞洲盃少棒錦標賽，協助中華小將為國家爭取最高榮耀。

本次賽事8強戰起可透過電視、網路收看轉播，「華南金控盃棒球錦標賽」Facebook粉絲專頁也將持續推出系列抽獎活動。

(中時 )