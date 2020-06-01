由於中美貿易戰及新冠肺炎疫情全球延燒打亂了台商的全球資金布局，也加速其回台投資的腳步，因此兆豐銀行自2019年8月境外資金匯回專法正式上路後，率先響應政策成立境外資金匯回專業團隊，提供全方位一條龍金融整合服務，深獲台商青睞，更在中區國稅局的熱心協助下，達成「一日核准、二日資金匯回」的目標，目前已成功協助台商境外資金匯回金額逾新臺幣百億元，其中個人境外資金匯回高達3成以上選擇兆豐銀行，成績表現極為亮眼。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，海外資金匯回一直是台商關注的焦點，在中美貿易戰及國際反避稅相關法案的影響下，境外資金匯回專法推出具吸引力的稅賦優惠，提供台商安心返鄉的路，不過專法在執行面上存在不少注意事項，無論是對OBU架構釐清、洗錢防制、稅法合規、實質投資規範及作業面等細節，兆豐銀行協助客戶讓回流資金運用於投資或資產配置等均符合專法規範，以發揮最大效益，為企業、產業及社會創造三贏的局面。

根據兆豐銀行調查，台商境外資金匯回的動機高達7成為解決海外帳戶以及OBU多年未分配盈餘的問題，透過選擇合適的理財工具，享受過往經營事業的成果。

為了協助有心回台的企業加速投資動能，兆豐銀行特別成立專人專責的跨部門團隊，結合存匯、理財及信託等相關業務單位，主動拜訪台商，了解根本問題所在，從客戶最在意的稅務問題、OBU架構釐清、洗錢防制，到資金規劃、申請作業、實質投資及全方位理財規劃等各個層面，提供一條龍整合服務。

至於資金回流後衍生出的資產保全、二代傳承、養老樂退及投資理財等需求，兆豐銀行也同樣提供專業服務，為客戶建構多元理財規劃，讓資產得以永續傳承。

另外，面對國外疫情嚴峻，兆豐銀行海外分行則是積極宣導台商善用海外信保基金COVID-19專案貸款，配合當地主管機關的紓困政策，主動關懷台商資金服務與需求，展現兆豐銀行關懷每一位客戶的用心，並善盡企業社會責任。

(工商 )