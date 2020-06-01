一名母親到高級牛排店欲購買全熟牛排，讓服務生、主廚感到相當不解，主廚為維護餐點品質只好建議對方「去吃牛肉麵」，然而，母親接著說出的原因，卻讓現場所有人聽了陷入一片靜默，故事也讓網友眼眶濕。

29歲的網頁設計師謝采倪曾罹患淋巴癌第三期，雖然外表從長髮美女變成光頭酷妹了，她仍積極接受治療，把心路歷程放上臉書粉專，為其他癌友打氣。近日，她分享一段故事，讓許多網友看完都哭了。

昨日正值謝采倪得知罹癌的第4年，她有感而發地她在臉書粉專「癌友有嘻哈 謝采倪」分享一則惹人落淚的故事。她提到，有天一名母親在高檔牛排店堅持要外帶一份全熟牛排，當下服務生勸告母親「建議最多七分熟」，但母親不為所動，依然要求全熟。

服務生眼見這位母親不聽建議，走進廚房告知主廚，換主廚出來勸說母親：「店裡的肉品都是高檔部位，都很新鮮，做成全熟，太浪費這些牛肉了。」不過，母親聽完仍然堅持要全熟牛排，讓主廚聽了帶著一臉「到底懂不懂牛排啊？」的表情說，「呃⋯⋯如果妳堅持要全熟，我建議妳去吃牛肉麵就好吧。」、「抱歉我們店不能做不好吃的牛排給客人。」於是主廚很有原則，婉拒了這位母親的要求。

這時母親難過了，她吐實說「可是…可是我的女兒罹患癌症了，醫生說她現在不能吃生食…但我還是想給她吃最好的牛肉」，希望主廚能夠諒解。這句話一出，現場陷入一片靜默，就連主廚也不發一語走回廚房，再出來時手上已拎著散發著香氣的外帶盒，主廚接著說:「菲力的筋比較少，就算全熟也比較好入口…希望妳的女兒，早日康復。」母親感激地帶著全熟的牛排離開。

謝采倪在這篇故事的文末寫說：「謝謝媽媽，這真的是我吃過最美味的全熟牛排。聽妳述說妳是如何排除萬難，和廚師周旋，把全熟牛排從高級牛排館帶回家的過程，是我聽過最動人的故事。」謝采倪說媽媽是她的英雄。「敬所有辛苦的照顧者，你們，都是英雄。」

故事一曝光後，讓許多網友看完都哭了，「這故事有洋蔥，看了3遍」、「化療時候吃牛排都是塑膠味道...」、「媽媽的愛，永遠讓人尊重」、「主廚人很好，知道是給癌症患者吃的就咻咻咻佳餚包好了」、「看了這篇文章怎麼有點眼眶泛紅想哭的感覺」、「好暖」、「媽媽是最好的靠山」、「辛苦了！你跟媽媽都是」。

(中時電子報)