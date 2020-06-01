資深媒體人黃光芹日前以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在臉書上透露，新北市長侯友宜曾與陳時中聯手，逼指揮中心一級開設。對此，指揮中心今晚發澄清稿指出，報導和事實內容不符合。

黃光芹在臉書上指侯友宜每次見到陳時中都會提議，中央流行疫情指揮中心必須一級開放，陳時中都回答，有啦！但當侯友宜認為，這已不是陳時中一個人或一個部會的事情，行政院也有責任，要叫後面的長官出來扛！他便不說話了。

對此中央流行疫情指揮中心澄清指出，一級開設是因當時國際疫情緊急，且國內已有零星社區感染案例，早已和行政院預先商討，為因應疫情發展超前布署規劃升級，報導和事實內容不符合。

指揮中心表示，疫情緊急，需積極統合各種資源、設備及人員，統一指揮督導及協調各級政府機關、民間團體與各類組織執行防疫工作，原已與行政院預先商討，立法院2月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」後，總統發布生效時，規劃將指揮中心由二級提升為一級。並非媒體報導所謂遭受壓力才決定開設。該報導中所引述之內容與事實不符。

(中時 )