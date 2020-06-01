現年25歲的法國花式滑冰名將、4次世界冠軍得主西澤龍(Guillaume Cizeron)在接受訪問時坦言自己是一名同性戀者，在網路上引起了熱烈討論，然而西澤龍並非是滑冰界一位「出櫃」名將，因此西澤龍表示，他在滑冰界沒有受到歧視眼光。

西澤龍在9歲就與帕帕達吉絲搭檔，兩人勇奪4次世錦賽冠軍、連續5次歐錦賽金牌，年初更在年終總決賽摘冠，兩人曾29次改寫世界紀錄，目前仍是短曲、長曲以及總成績的世界紀錄保持人，這對組合以優雅和芭蕾風格著稱，被外界讚揚是唯美派的標竿人物，可惜2018年平昌奧運不敵加拿大組合。

西澤龍在5月17日全球同性戀日於個人IG放了一張與一位男子躺在床上的照片，旁邊寫著「慶祝愛情」。西澤龍在受訪時被問及這張照片時，西澤龍表示，「在放這張照片之前非常猶豫，因為我向來沒有公開個人隱私的習慣，我不曉得究竟為何會這樣做，也不知道會失去什麼？」

對於照片中的那位男子，西澤龍不願透露過多訊息，只提到他現年33歲，同樣是法國人，兩人交往了3年。

西澤龍說，「花式滑冰界並沒有外界猜測有很多同性戀者，其實有更多的異性戀者，我在裡面是被接受與肯定的，沒有遭到異樣眼光。」

西澤龍表示，「我不喜歡被稱為同性戀滑冰選手，而是奪牌滑冰選手，我仍有許多目標和希望想要完成，同時也想要替同性戀者發聲。」

(中時 )