根據香港統計處的數據顯示，香港今年1季度經濟增長較同期下跌8.9%，是有統計數據以來的歷史最大跌幅。受新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，很多跨國銀行紛紛削減香港辦事處的開支、放緩招聘速度，以應對香港的經濟低迷。國際貨幣基金組織曾表示，香港的經濟低迷程度可以能與美國上世紀三十年代的大蕭條類比。

香港政府統計處的數據顯示，今年第一季度，金融和保險行業從業人員的月收入中位數下降6.3%至3萬港元，低於去年同期的3.2萬港元。德意志銀行已要求位於香港的高級經理放棄一個月的薪酬，此舉可能為該行節省1000多萬歐元。獵頭公司摩根麥金利香港辦事處的調查信息顯示，香港銀行業在1-2月份支付的年度獎金較去年減少了5%，而上月月度獎金的發放量減少了30%。該辦事處的一則報告表示，「疫情對香港整個金融領域的招聘活動產生了相當大的影響，在過去4到5個月裡，工作職位的數量有著顯著惡化。」

摩根麥金利還對香港各行業的1000多名員工進行了一項隨機調查，其中約一半的受訪者說，他們的僱主在疫情爆發後採取了削減成本的措施，包括讓員工無薪休假、凍結獎金或減薪等等。有86%的受訪者擔心自己今年的工作不穩定，49%的人正在積極尋找新工作。超過半數的人將今「較低的薪水」作為想換工作的理由。

當前，由於部分跨國銀行正遇到經營危機，作為重組計劃的一部分，包括德意志銀行、法國興業銀行在內的多家銀行已宣佈暫停裁員。但一旦經濟形勢變得更加明朗，全球的封鎖解除，裁員計劃可能就會重新啟動。新的裁員計劃一旦啟動以後，香港可能是主要的目標地區之一。匯豐銀行和渣打銀行等銀行也表示，已經將縮減獎金池作為今年可能削減的目標，因為如果經濟低迷持續下去，銀行將撥出數百億美元用於不良貸款，並尋求進一步削減支出。

不過，另一家招聘公司米高蒲志的研究報告表示，香港金融領域的招聘市場並未像2008年全球金融危機期間那樣完全崩潰，有很多銀行信貸、數字銀行及保險等職位仍舊在招聘。「但是，這些並不是新創設的職位。只不過是一些舊員工辭職而帶來的。但是我相信，當疫情過去，市場重新開放的話，我相信香港將會變得更有吸引力，因為新興市場的機會在增長，而已開發經濟體的機會在減少。」

(中時電子報)