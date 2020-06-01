薛仕凌、方大緯冬日戲水。（台視提供）

薛仕凌近來因HBO Asia《做工的人》中的怪手司機「阿全」一角人氣大漲，他在台視《生生世世》飾演謝玉樹，劇中角色陰柔、斯文富有藝術氣息，和飾演「學霸」的方大緯是好兄弟，上周五收視最高點1.82就落在兩人打籃球橋段，本周兩位大男孩也將上演清涼戲水戲，薛仕凌為了貼近角色刻意瘦身6公斤，下水後瘦弱身形更加凸顯，和身材壯碩的方大緯形成強烈對比。

劇組特地一大清早至宜蘭深山取景，第一次在溪邊拍戲的薛仕凌直說很開心，但看似消暑的戲碼，兩人卻吃足苦頭，因拍攝當時是2月，雖然晴空萬里但山林裡的水溫仍然相當冰涼，兩個大男生下水之後不斷自我催眠：「一點也不冷！」方大緯敵不過冰水襲擊，凍到嘴脣發紫、全身不自覺發抖。薛仕凌也說：「水好冰，只想趕快拍完，還好劇組很貼心準備了薑茶！」

薛仕凌、方大緯冬日戲水。（台視提供）

為了這場戲犧牲色相的方大緯，力求在鏡頭前面完美呈現，只喝了一杯高蛋白當早餐就撐到下午拍攝水戲，看著大夥都抱著便當大塊朵頤，他只能在一旁吞口水乾瞪眼，他苦笑：「沒辦法，怕等等泡水肚子凸凸的不好看。」只能趁空在一旁做伏地挺身轉移注意力，順便讓胸肌快速結實。拍攝結束後兩人還打起水仗，用水槍互射對方，薛仕凌調皮的猛將水往方大緯嘴裡灌，讓對方差點招架不住，薛仕凌大笑表示：「誰叫他嘴巴一直打開！」。

(中時 )